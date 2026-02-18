Haberler

Gemlik'te deniz ile kara birleşti

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış, Kurşunlu Mahallesi'nde yaşamı zorlaştırdı. Yüksek dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti, yayalar yürüyüş yoluna yaklaşamazken araçlar kontrollü ilerledi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar ve yağışın etkisiyle yüksek dalgalar deniz ile karayı birleştirdi.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Kurşunlu Sahili'nde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti. Yayalar yürüyüş yoluna yaklaşamazken, araçlar kontrollü ilerledi. Sahilde denizle karanın birleştiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

