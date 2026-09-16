Haberler

Gemideki 1,5 milyarlık kokain operasyonunda 8 tutuklama

Gemideki 1,5 milyarlık kokain operasyonunda 8 tutuklama
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MERSİN Limanı'nda kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokainin ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

MERSİN Limanı'nda kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokainin ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na ulaşan kuru yük gemisinin gövde alt kısmında, dalgıçlar yardımıyla uyuşturucu madde çıkarılacağı belirlendi. 12 Eylül'de operasyon düzenleyen ekipler, geminin dış gövdesinin altındaki motorun soğutma suyu bölümüne gizlenmiş 12 pakette, 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokain ele geçirdi. Olayla ilgili Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.K. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuteri de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., O.K. ve E.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken tutuklandı, E.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti
Marsilya maçı öncesi Trossard'dan Beşiktaş'a kötü haber

Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'ta deprem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı

Yunan şarkıcı Mazonakis'in şüpheli ölümünde flaş gelişme
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Batman’da kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Batman'da iki adrese baskın! 800 bin makaron ele geçirildi
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Bellingham'dan Arda'ya olay hareket
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz

Bakan Gürlek duyurdu! Yargıda köklü bir dönüşüm başlıyor

İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı