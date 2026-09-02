Haberler

Gemi kazasına karışan Alsu tankeri Silivri açıklarında demirledi

Gemi kazasına karışan Alsu tankeri Silivri açıklarında demirledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri açıklarında 03: 00 sıralarında yaşanan gemi kazasında kaybolan 10 denizciyle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kazadan hemen sonra battığı belirtilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışan Alsu isimli tanker bölgeye demirledi.

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Silivri açıklarında 03: 00 sıralarında yaşanan gemi kazasında kaybolan 10 denizciyle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kazadan hemen sonra battığı belirtilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışan Alsu isimli tanker bölgeye demirledi.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden rulo saç yüklü Tuğberk İmamoğlu gemisi 03.00 sıralarında Silivri'nin 18 mil güneyinde çarpıştı. Olayda Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 800-900 metre derinliğin bulunduğu bölgede batarken, 10 kişilik mürettebatı kayboldu. Bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları yürütülürken, yük gemisinin can kurtarma filikası da boş vaziyette bulundu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'ünün açıklamasına göre kazadan yara almadan kurtulan Alsu tankeri de bir süre arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Alsu tankeri daha sonra saat 15.30 sıralarında Silivri açıklarına demirledi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı

Bu adamlarla başa çıkılmaz! Harcadıkları paranın izahı yok
57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti

AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı