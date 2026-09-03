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Gemi faciasında asıl neden: Köprüüstü disiplinsizliği

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Silivri'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporu, facianın çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği ve vardiya standartlarının terk edilmesinden kaynaklandığını, gözcü bulunsaydı batmanın engellenebileceğini ortaya koydu.

Derya EVREN KORKMAZ-Ayşe GÜREL /İSTANBUL Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında ALSU isimli gemideki bilirkişi incelemesi sonrası ön rapor ortaya çıktı. Raporda "Kayıp faciasının esas nedenin 'Çift Taraflı Köprüüstü Disiplinsizliği, Vardiya Standartlarının Tamamen Terk Edilmesi ve Durumsal Farkındalık Kaybı' olduğu belirtildi. Raporda, ALSU gemisinde gözcünün bulundurulması halinde batmanın engellenebileceği ifade edildi.

Raporda, çarpışmanın 03.13'te gerçekleştiği, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskele tarafından yırtılma nedeniyle süratle battığı ALSU gemisinde ise sancak bordadaki hafif sıyrıklar dışında seyri engelleyecek veya su almaya sebep olacak majör hasar oluşmadığı belirtildi.

'SON 0.5 MİLDE SANCAĞA DÖNMESİ ÇATIŞMAYI FİZİKİ OLARAK BAŞLATAN AKTİF TETİKLEYİCİ ETKENDİ'

Raporda kayıp faciasının esas nedenin 'Çift Taraflı Köprüüstü Disiplinsizliği, Vardiya Standartlarının Tamamen Terk Edilmesi ve Durumsal Farkındalık Kaybı' olduğu belirtildi. Raporda "Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden M/T ALSU gemisindeki köprü üstü zafiyetidir" denildi.

'GÖZCÜ BULUNDURSAYDI, BATMA ENGELLENEBİLİRDİ'

Raporda "Eğer ALSU, kendi emniyet kılavuzundaki (BMM) 'Watch Condition B' kuralına riayet ederek köprüüstünde tecrübeli Kaptan'ı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı; Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.5-1.8 mil mesafede saptanabilir, COLREG Kural 8 uyarınca ivedilikle makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe

şiddeti minimuma indirilerek Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi. Köprüüstündeki tek başına, tecrübesiz zabit bu durumu zamanında analiz edememiş ve can kaybı/kayıp faciasının kapısı aralanmıştır. Şuana kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemşi Trafik Hizmetleri tarafından dosyaya sunulan VTS görüntülerinde, Tuğberk İmamoğlu gemine ait bir görüntü kaydı bulunmamaktadır. Oysa ki Tuğberk

İmamoğlu gemisi Alsu gemisinin ECDIS ekranında görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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