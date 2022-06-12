Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2) - Haberler

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Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Bozduman - Güncel
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Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)

GEMEREK'TE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİSivas'ın Gemerek ilçesinde aralıklarla etkili olan, sel ve taşkınlara yol açan olan sağanak nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

GEMEREK'TE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aralıklarla etkili olan, sel ve taşkınlara yol açan olan sağanak nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Bozduman - Güncel

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