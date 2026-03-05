Haberler

Gemerek KaymakamI Koca iftarda çocuklarla bir araya geldi

Gemerek KaymakamI Koca iftarda çocuklarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gemerek'te düzenlenen iftar programında Kaymakam Enes Burak Koca, çocuklarla buluşarak ramazan ayının önemine vurgu yaptı ve hediyeler dağıttı.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, iftarda çocuklarla bir araya geldi.

Gemerek Belediyesi Kale Kafe'de gerçekleştirilen programda konuşan Koca, ramazan ayının rahmetin, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin en yoğun hissedildiği mübarek bir ay olduğunu söyledi.

Programın sonunda Koca ve protokol üyeleri tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

İftar programına, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Eskişehir'de korkunç olay: Pencereden atlayan adam eşini boğarak öldürmüş

7. kattan atladı! Gerçek polisin eve girmesiyle ortaya çıktı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı

İran savaşı devam ederken bir bakanını görevden aldı
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Zelenski: ABD, İran İHA'larına karşı bizden destek talep etti

ABD, İran İHA'ları karşısında çaresiz! Resmen Zelenski'ye sığındılar