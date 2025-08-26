Gemerek Devlet Hastanesi'nde Yeni Çocuk Sağlığı Uzmanı Göreve Başladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Önal, Gemerek Devlet Hastanesi'nde görevine başladı. Önal, çocukların sağlığı için çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve ilçenin sağlık alanında gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti.

Gemerek Devlet Hastanesi'ne atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Önal görevine başladı.

Önal, ilk görev yeri olan Gemerek Devlet Hastanesi'nde hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukların sağlığı için hizmet verecek olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Önal, ilçenin sağlık alanında daha ileri noktaya taşınması için meslektaşlarıyla ellerinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

