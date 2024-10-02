Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
Yurt dışındaki bir düğünde damat herkesin içinde gelinin iç çamaşırını çıkardı. İç çamaşırı elinde sallayan damat, bir süre oynadıktan sonra arkadaşlarına attı.
Yurt dışındaki bir düğünde skandal görüntüler kaydedildi. Damat, düğün devam ederken gelinin iç çamaşırını çıkardı. İç çamaşırı elinde sallayan damat bununla da yetinmedi.
GELİNİN İÇ ÇAMAŞIRINI ARKADAŞLARINA ATTI
Arkadaşlarının ortasına geçen damat, bir süre sonra eşinin iç çamaşırını arkadaşlarına attı. Skandal görüntüler izlenme rekorları kırdı.