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Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi

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Yurt dışındaki bir düğünde damat herkesin içinde gelinin iç çamaşırını çıkardı. İç çamaşırı elinde sallayan damat, bir süre oynadıktan sonra arkadaşlarına attı.

Yurt dışındaki bir düğünde skandal görüntüler kaydedildi. Damat, düğün devam ederken gelinin iç çamaşırını çıkardı. İç çamaşırı elinde sallayan damat bununla da yetinmedi.

GELİNİN İÇ ÇAMAŞIRINI ARKADAŞLARINA ATTI

Arkadaşlarının ortasına geçen damat, bir süre sonra eşinin iç çamaşırını arkadaşlarına attı. Skandal görüntüler izlenme rekorları kırdı.

Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
Kaynak: Haberler.com / Güncel

Damatlık Güncel

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Yorumlar (29)

Kemal Aslan:

Böyle midesiz insanlar muhtemelen gerdek gecesinde canlı yayından verirler. Ahlak edep haya pahalı vasıflar herkeste bulunmaz..!!

177
5
yanıtYanıtla
Carsambali:

Arkadaslarinla birlikte girseydin gerdege...!

163
5
yanıtYanıtla
Orhan Özsoy:

Yozlaşlamada son nokta

141
6
yanıtYanıtla
Ates Görel:

utanmaz

103
8
yanıtYanıtla
Mustafa Özdemir:

Nasıl bir mide

93
6
yanıtYanıtla
Sezgin Kapucu:

Şey demek istedi galiba , gelin gelini beraber

94
4
yanıtYanıtla
Abdullah Yılmaz:

Oha aq

90
3
yanıtYanıtla
Dvran 25:

kilodu arkadaşına atarsan yarın hayal ettiği karına gelir Çakar

85
6
yanıtYanıtla
İlhan Fırat:

Olum direk kadını atsaydın milletin kucağına niye heyecan yaptırıyosun

81
4
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Tandogan Dogan:

hangi ulkeymis

33
2
yanıtYanıtla
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