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Gelidonya Feneri çöplüğe döndü

İhlas Haber Ajansı - Ramazan Sarıkayalı - Güncel
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Gelidonya Feneri çöplüğe döndü Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz Mevkiinde bulunan tarihi Gelidonya Feneri, ziyaretçilerin bıraktığı atıklar yüzünden çöplüğe döndü.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Gelidonya Feneri çöplüğe döndü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz Mevkiinde bulunan tarihi Gelidonya Feneri, ziyaretçilerin bıraktığı atıklar yüzünden çöplüğe döndü.

Gelidonya Feneri, 1936 yılında yapılmasına rağmen manzarası, kayalıkların üzerindeki konumu gereği dünyanın deniz seviyesinden en yüksekte bulunan feneri olarak biliniyor. Coğrafi konumu gereği sarp kayalıkların üstüne inşa edildiği için fenere otomobil yolu bulunmuyor.

Gelidonya Feneri, Adrasan Mahallesi ve Mavikent Karaöz mevkii arasında karanın en uç noktasında bulunduğundan dolayı denizde çok geniş bir alandan görülüyor. Yaklaşık bir asırdan beri denizcilere ışık tutan fener her mevsim yerli ve yabancı konuklarını ağırlıyor. Ancak son günlerde ziyaretçilerin bıraktığı atıklar yüzünden fenerin etrafı çöplük haline geldi. Çevreye duyarlı ziyaretçiler, çöpsel atıkları fotoğraflayıp sosyal medya da paylaşarak tepki gösterdi.

Gelidonya Feneri çöplüğe döndü

Gelidonya Feneri çöplüğe döndü

Gelidonya Feneri çöplüğe döndü

Gelidonya Feneri çöplüğe döndü

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Güncel

Gelidonya Feneri, Mavikent, Kumluca, Karaöz, Güncel, Haberler

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