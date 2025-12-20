Haberler

Tilkiyi eliyle besledi

Güncelleme:
Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden Ekrem Nizamoğlu, yol kenarında gördüğü tilkiyi eliyle besleyerek o anları kaydetti.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden Ekrem Nizamoğlu, gördüğü tilkiyi eliyle beslediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tarihi yarımadada 57'nci Alay, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası Conkbayırı bölgesini ziyaret eden Ekrem Nizamoğlu, tilkiye yiyecek verdiğini anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber-Kamera: Fuat SERTDEMİR / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
