Gelibolu Kadınlar Derneği'nden Eğitim Destek Projesi

Gelibolu Kadınlar Derneğince ilçedeki öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Dernek üyeleri hazırladıkları yiyecekleri ve giyim eşyalarını semt pazarında satışa çıkardı. Elde edilecek gelirle ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesinin hedeflendiği etkinlik, vatandaşlardan ilgi gördü.

Stantta ev yapımı börek, kurabiye, kek ve çeşitli yöresel ürünler satışa sunuldu, dernek üyeleri vatandaşlarla birebir ilgilenerek etkinliğin amacını anlattı.

Dernek Başkanı Berna Yelkenci, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Gelibolu Kadınlar Derneği olarak öğrencilerimizin yararlanabileceği projeler hazırlıyoruz. Bu projeleri en kısa sürede kamuoyuna sunacağız. Eğitim, hepimizin ortak sorumluluğu. Dayanışma ruhuyla gençlerimize destek olmak istiyoruz." dedi.

Etkinliğe destek veren vatandaşlardan Şebnem Gündem de "Böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almak çok kıymetli. Hem lezzetli ürünler alıyoruz hem de öğrencilerimize katkı sağlıyoruz, çok anlamlı bir çalışma olmuş." ifadelerini kullandı.