Gelibolu'da Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilçedeki Neyire Erden Anaokulu ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu ile 26 Kasım İlkokulunun öğretmen ve öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı'nın da katıldığı programda öğrenciler şiirler okudu, şarkı söyleyip drama gösterisi sundu.

Tören kapsamında hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programlara İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, öğretmenler ve veliler de katıldı.