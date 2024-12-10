Gelibolu'da İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hafta dolayısıyla Evreşe Orgeneral Nurettin Ersin İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından "İnsan Hakları ve Demokrasi Günü" konulu etkinlik yapıldı.

Evreşe Belediyesi Kültür Merkezi'nde öğrencilerin oynadığı "Dur Yapma" piyesi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Okul müdürü Saime Demirel, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Evreşe belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve diğer davetliler katıldı.