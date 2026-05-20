Gelibolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Geleneksel Çocuk Oyunları İlçe Şenliği düzenlendi.

İlçenin 26 Kasım Mehmetçik Şehir Stadyumu'nda yapılan etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de takım ruhunu pekiştirdi.

Çemberle işbirliği, çift ayak atlama, el değdirerek bayrak koşusu ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarda yarışan öğrenciler, dayanışma ve işbirliği becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, "Katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi, emek veren öğretmenlerimizi ve organizasyonda görev alan herkesi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizle birlikte biz de eğlendik." dedi.