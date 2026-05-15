Gelibolu'da öğrenciler zeytin fidanı dikti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler şiir okudu, okul korosu şarkılar söyledi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Program sonunda protokol üyeleriyle birlikte zeytin fidanı dikildi.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Özcan Sezer Parkı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okundu ve Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Kaya bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler tarafından şiirler okundu, okul korusu tarafından şarkılar seslendirildi.

Ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Gençlik ve Spor müdürü Emre Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Gündüz, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Türker Erdihan ile zeytin fidanı dikti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
