Haberler

Gelibolu Hastanesi'nde afet tatbikatı

Gelibolu Hastanesi'nde afet tatbikatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde, Hastane Afet Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde, Hastane Afet Planı kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, hastane personeli önce masa başı, ardından saha uygulamalarında görev aldı. Senaryo gereği meydana gelen deprem ve sonrasında çıkan yangına karşı ekiplerin koordinasyonu test edildi.

Tatbikat boyunca sağlık personeli, olası afet ve acil durumlarda yapılması gereken müdahaleleri uygulayarak ekip çalışması ve koordinasyon konusunda başarılı bir performans sergiledi.

Deprem ve yangın gibi afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılmasının amaçlandığı tatbikatta, personelin farkındalık ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını gerçekleştirirken, Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik tedbirlerini aldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı

Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi dehşet anlarını anlattı
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu

Toprağın altında saklıydı! Tarihe ışık tutacak keşif
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın

İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?