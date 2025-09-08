Haberler

Gelibolu'da Aile Hekimliği Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenlendi

Gelibolu'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında, vatandaşlara aile hekimliği sisteminin önemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, toplumda aile hekimliği hizmetlerinin daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

Gelibolu'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında, vatandaşlara aile hekimliğinin işleyişi ve önemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimi tarafından "Size En Yakın Hekiminiz Aile Hekiminiz" günü dolayısıyla ilçe genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamda kahvehaneler, halk bahçesi, Atatürk Kültür Merkezi ve Nüfus Müdürlüğü gibi alanlardaki vatandaşlar aile hekimliği sistemi hakkında bilgilendirildi.

Ayrıca Nüfus Müdürlüğü yetkilileriyle görüşülerek konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Etkinliklerin, toplumda aile hekimliği hizmetlerinin daha iyi anlaşılması ve vatandaşların bu hizmetlerden etkin şekilde yararlanması amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
