TDV'nin 'Gelenekli Türk İslam Sanatları Sergisi' başkentte açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) düzenlenen Gelenekli Türk İslam Sanatları Sergisi açıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Renda Köşkü'nde gerçekleştirilen açılışa, çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, sergide yer alan eserlerin büyük bir emek ve heyecanın ürünü olduğunu belirtti.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Kayacan, "Burada gördüğümüz her bir eser, büyük bir gayretin ve özverinin yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 150 eserin yer aldığı sergide, tezhip, minyatür, hüsn-i hat, ebru, kat'ı, çini, cilt ve kaligrafi gibi gelenekli sanat dallarından örneklerin bulunduğu eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi, 10 Mayıs'a kadar sürecek.