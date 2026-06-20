Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Isparta İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, uyuşturucu yetiştirdiklerini tespit ettiği İ.K. ve eşi S.K'yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çalışmalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı koca tutuklandı.