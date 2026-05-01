Gelecek Partisi Ev Sahipliğinde, Chp, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Dem Parti'nin Kadın Politikalarından Sorumlu Başkanları Bir Araya Geldi

Gelecek Partisi ev sahipliğinde, CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve DEM Parti’nin Kadın Politikalarından Sorumlu Başkanları ve temsilcileri bir araya geldi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi ev sahipliğinde, CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve DEM Parti'nin Kadın Politikalarından Sorumlu Başkanları ve temsilcileri bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek Partimizin ev sahipliğinde; CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve DEM Parti'nin Kadın Politikalarından Sorumlu Başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldik. Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yeşim Karadağ ve toplantımıza katılım sağlayan tüm partilerin kıymetli temsilcileriyle birlikte, kadını siyasetin öznesi kabul eden, ortak aklı, istişareyi ve iş birliğini merkeze alan son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

Bu kıymetli istişare süreci kapsamında gerçekleşen buluşmamız; kadınların sesiyle güçlenen, çoğulcu, kapsayıcı ve eşit bir siyasetin mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İnanıyorum ki ortaya konulan bu ortak irade; tüm genel başkanların güçlü destekleriyle birlikte siyaset dünyamızda yeni ve umut verici bir dönemin kapısını aralayacak, demokratik siyasetin kadının özne olduğu ve kadın vicdanı ile güçlü buluşmasına önemli katkılar sunacaktır."

Kaynak: ANKA
