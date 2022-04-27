Geleceğin radyo programcılarını yetiştiren 2. Esenler Radyo Akademisi final yaptı

ESENLER, İSTANBUL (Bültenler) - Esenler Belediyesi tarafından radyo programcısı olma hayali olan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençler için hayata geçirilen Esenler Radyo Akademisi 2. dönem mezunlarını verdi.5 hafta süren eğitim programında gençler, sektörün duayen isimleriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı. Ücretsiz olarak gerçekleşen akademide'Reklam ve Satış Pazarlama' eğitimini Saran Grup'tan Mutafa Kıyıcıoğlu, 'Radyo Programcılığı' Radyo 34'ten Sarı Şeker Sema, 'Podcast ve Prodüksiyon' Radyo Viva'dan Vural Özkan, 'Haber Yazma Tekniği ve Diksiyon' Radyo Trafik'ten Kerim Öztürk, 'Kurumsal İletişim ve Yöneticilik' eğitimi ise Radyo D Yayın Yönetmeni Fatih Uslu tarafından verildi.

ÇOK HEYECANLIYIM

Esenler Radyo Akademisi öğrencilerinden Arzu Yıldırım, "Akademide çok kapsamlı bir eğitim aldık. Önemli isimlerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Mesleğin inceliklerini öğrendik. Çok verimli bir süreç yaşadık" ifadelerini kullandı. Meryem Uyaroğlu ise "Eğitim dönemimiz tamamlandı. Şimdi staj yapacağız. Çok heyecanlıyım. Bu mesleği gerçekten çok seviyorum. Eğitim sürecinde bu mesleği ne kadar çok istediğimi bir kez daha anladım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

SABIR VE EMEK İSTİYOR

Akademi öğrencilerinden Ali Ertekin ise şu ifadeleri kullandı:

"Benim de radyo programcısı olma hayalim vardı. Eğitimlerde bu işin o kadar da kolay olmadığını anladık. Her iş gibi radyo programcılığı da sabır ve emek istiyor. Ama ben bu işi sevdiğim için ve o mikrofonun başına geçmeyi hedeflediğim için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu işin eğitimini çok iyi isimlerden aldık. Şimdi staj dönemimizde de pratik yapacağız. Umarım hepimiz için güzel bir deneyim olur."

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