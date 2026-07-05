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"Geleceğin Mührü" kampanyası sosyal medyada gündem oldu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın başlattığı 'Geleceğin Mührü' dijital kampanyası, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapılırken etiket, trend listelerinde birinci sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hayata geçirilen "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası, sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kişisel sosyal medya hesabı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kurumsal hesaplarından yapılan paylaşımlarla başlatılan kampanya, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri, aktivistler ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği kampanya kapsamında, ilk 30 dakika içinde on binlerce paylaşım yapıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun katılım gösterdiği "Geleceğin Mührü" etiketi, kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan konu başlıkları arasına girerek, trend listelerinde birinci sıraya yükseldi.

Kampanya, son bir ayın en yüksek etkileşim alan sosyal medya gündemlerinden biri oldu.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
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