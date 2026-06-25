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Kütahya'da alüminyum işleme tesisindeki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 16 Haziran'da bir alüminyum işleme tesisinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 39 yaşındaki işçi Recep Tetik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Tetik, Gediz'de toprağa verildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki alüminyum işleme tesisinde 16 Haziran'da meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisindeki eritme kazanında 16 Haziran'da yaşanan patlama sonucu ağır yaralanan Recep Tetik (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 1 çocuk babası Tetik'in cenazesi, ikindi vakti Gediz Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisindeki eritme kazanında 16 Haziran'da patlama meydana gelmişti.

Patlamada, yaralanan 3 işçi sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, vücudunda ağır yanıklar oluşan Recep Tetik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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