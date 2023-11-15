Gediz'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, dereye düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, dereye düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gediz-Murat Dağı Karayolu'nun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gediz'den Murat Dağı istikametine giden Adnan Soylu (47) yönetimindeki motosiklet, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki köprüye geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Adnan Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Soylu'nun cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.