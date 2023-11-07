Geçmişteki En Eski Kara Delik Keşfedildi

Araştırmacılar, Büyük Patlama'dan 470 milyon yıl sonra oluşan ve bugüne kadar keşfedilmemiş en eski kara deliği keşfetti. Keşif, evrenin nasıl oluştuğuyla ilgili önemli bilgiler sunabilir.

Evrene ait çalışmalar her geçen gün daha da ilgi çekici hale geliyor. Bununla birlikte bu alan yönelik birçok yeni bulgular da ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Araştırmacılar şimdiye kadarki en eski kara deliği keşfetti. İşte konu hakkında detaylar!

Kara delik Büyük Patlama'dan 470 milyon yıl sonra oluştu!

Bilim insanları, evrenin nasıl oluştuğuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalar sonucunda ise birçok önemli sonuca ulaşıyor. Son olarak gök bilimcilerden oluşan bir araştırma ekibi bilim dünyası için oldukça önemli bir keşfe imza attı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ) tarafından yapılan açıklamaya göre ekip, James Webb Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi'nden birçok veri elde etti. Veriler sonucunda ise "Büyük Patlama"dan 470 milyon yıl sonra oluşan ve bugüne kadar keşfedilmemiş en eski kara delik keşfedildi.

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Söz konusu bu delik Dünya'dan 13,2 milyar ışık yılı uzaklıkta. Öte yandan araştırmacılar, bu bulguları "erken evrenin" büyük resmini tam anlamıyla doldurmak için kullanmayı planlıyor. Bu sayede de bazı bilgilerin netleşmesini sağlamayı amaçlıyorlar.

Ayrıca bulguların, evrendeki ilk süper kütleli kara deliklerden bazılarının nasıl oluştuğuna dair teorileri geliştirebileceği iddia ediliyor. Araştırmaya katkı sağlayan Dr. Andy Goulding, bazı açıklamalar yaptı. Açıklamasında kara deliklerin bir kez oluştuktan sonra ne kadar hızlı büyüdükleri hakkında fiziksel bir sınır olduğunu belirtti. Ancak daha büyük doğanların daha avantajlı olduğunu da ekledi.

Yale Üniversitesinden astrofizikçi Priyamvada Natarajan da açıklamalar da bulundu. Açıklamasında söz konusu keşfin, bazı kara deliklerin büyük gaz bulutlarından oluştuğuna dair şimdiye kadar elde edilen en iyi kanıt olduğuna dikkat çekti. Ayrıca ilk kez süper kütleli bir kara deliğin galaksisindeki yıldızlar kadar ağır olduğu bir aşamayı gördüklerini belirtti.

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