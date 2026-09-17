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Gece yarısı kornası takılı kalan otomobil, mahalleyi ayağa kaldırdı

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Gece yarısı kornası takılı kalan otomobil, mahalleyi ayağa kaldırdı
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MARDİN’in Artuklu ilçesinde park halindeki otomobilin kornası gece yarısı bilinmeyen nedenle dakikalarca çaldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde park halindeki otomobilin kornası gece yarısı bilinmeyen nedenle dakikalarca çaldı. Mahalleliyi ayağa kaldıran korna sesi, araç sahibinin müdahalesiyle susturuldu.

Olay, gece yarısı Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin kornası bilinmeyen nedenle çalmaya başladı. Uzun süre susmayan korna sesi mahalleliyi uykusundan uyandırdı. Olası bir sağlık sorunu olma ihtimaline karşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ulaşmasıyla olay yerine gelen araç sahibinin müdahalesiyle korna susturuldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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