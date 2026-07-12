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Gebze Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Gebze Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Rektör Mantar, dijitalleşme ve yapay zeka vurgusu yaparken, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz da eski mezun olarak öğrencileri tebrik etti.

Gebze Teknik Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı.

Kampüste gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, mezun olan öğrencileri tebrik etti, akademisyenlere ve ailelere de teşekkür etti.

Üniversite olarak öğrencileri çağın şartlarına göre yetiştirdiklerini ifade eden Mantar, "Dijitalleşme, internet ve yapay zeka hayatın her aşamasını şekillendiriyor. Öyle bir çağdayız ki, dünün bilgisi bugün, bugünün bilgisi yarın eski olacaktır. Sürekli değişim, sürekli öğrenmeyi gerektiriyor. Biz de dünü ve bugünü değerlendirerek geleceğimizi buna göre şekillendirdik. Sizi bu doğrultuda yetiştirdik." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise kendisinin de 2004 yılında o dönemki adıyla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden mezun olduğunu belirterek, öğrencileri, aileleri ve akademisyenleri tebrik etti.

Tören, öğrencilere belgelerinin verilmesi ve mezunların kep atmasıyla sona erdi.

Programa, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
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