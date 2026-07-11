Trafikte sopalarla darba 4 tutuklama

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde D.K.'yi trafikte sopalarla döven V.Y., A.Y., O.Y. ve F.Y. tutuklandı.

Olay, 9 Temmuz'da Gebze'de meydana geldi. V.Y., A.Y., O.Y. ve F.Y. henüz bilinmeyen nedenle trafikte sopalarla D.K.'ye saldırdı. Kaçmaya çalışan D.K., aldığı darbeler sonucu yere düşerken, şüpheliler yerde de sopalarla darbetmeye devam etti. Yaşanan saldırı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medya platformlarında yayılmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri V.Y., A.Y., O.Y. ve F.Y.'yi gözaltına aldı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Saldırıda yaralanan D.K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı