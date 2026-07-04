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Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Barış Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde bazı işletmeleri su basarken, D-100 kara yolunun her iki istikametinde de ulaşım aksadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanağın ardından yollarda su birikintisi oluştu, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Barış Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde de bazı işletmeleri su bastı. Su baskını nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

D-100 kara yolunun İstanbul ve Ankara istikametlerinde de sağanak su birikintilerine neden oldu.

Beylikbağı Mahallesi mevkisinde oluşan su birikintiler nedeniyle seyir halindeki araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
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