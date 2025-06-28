Gebze'de Otluk Alanda Yangın: 10 Araç Zarar Gördü

Gebze'de Otluk Alanda Yangın: 10 Araç Zarar Gördü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi sitesinde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle yediemin otoparkındaki araçlara sıçradı. Yangında toplam 10 araç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki sanayi sitesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yediemin otoparkındaki araçlara sıçradı. Yangında 10 araç zarar gördü.

Sultan Orhan Mahallesi'ndeki Gebze Hasköy Sanayi Sitesi'nde saat 11.30 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp yediemin otoparkındaki araçlara sıçradı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, otoparkta bulunan 10 araç zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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