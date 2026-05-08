Kocaeli'de 8. sınıf öğrencilerinin velilerine meslek liseleri tanıtılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8. sınıf öğrencilerinin velilerine meslek liseleri tanıtılıyor.

Gebze Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, velilere ilçedeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde yer alan atölye ve laboratuvarlar, alan ve dallar ile sosyal etkinlik alan ve imkanlarını tanıtmak amacıyla ziyaret programı düzenlendi.

Mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik gerçekleştirilen program kapsamında, bölgedeki 6 meslek lisesi tanıtıldı.

Çelik İhracatçılar Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden veliler, motorlu araçlar teknolojisi, yenilenebilir enerji alanları, elektrik ve elektronik alanlar ile otomasyon bölümünü ziyaret ederek fikir sahibi oldu.

Programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de katılarak velilerle sohbet etti.

Okul müdürü Ferit Kahrıman, AA muhabirine, meslek liselerinin ne kadar etkili kurumlar olduğunu velilere göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Mesleki eğitimin tanıtılması, güçlendirilmesi ve özendirilmesi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin velilerini ağırladıklarını aktaran Kahrıman, "Kurumumuzu tanıtmak ve öğrencilerimizin kariyer planını erken yaşta yönlendirmek maksadıyla bu proje üzerine çalışılmaktadır. Meslek liselerimizin altyapılarını velilerimizin de görmesi açısından onların ufuklarını açmak ve yönlendirmek için bu proje gerçekleştiriliyor." dedi.

Velilerden Sevinç Ergen de meslek lisesinin güzel imkanlara sahip olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Kız öğrenci velisiyim, kızımın da buraya gelebileceğini düşündüm. Kız ve erkek öğrenciler burada çok güzel çalışıyorlar. Birebir görmek çok mutlu etti beni." ifadesini kullandı.

Veli Zeynep Kudalak ise eşiyle oğlunun lise eğitimi konusunda fikir ayrılığı yaşadıklarını belirterek, "Eşim meslek lisesine yönlendirmek istiyordu oğlumu. Ben de başka bir lise düşünüyordum ama gelip buraya gördükten sonra benim de fikrim değişti. Elektrik bölümünü çok beğendim ve oğlumu orada hayal ettim. Öğretmenlerin anlatımıyla da önünün açık olduğu kanısındayım." diye konuştu.