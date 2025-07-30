Gebze'de Halk Otobüsünde Taciz İddiası: M.K. Gözaltına Alındı

Gebze'de Halk Otobüsünde Taciz İddiası: M.K. Gözaltına Alındı
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Gebze ilçesinde bir halk otobüsünde yanındaki kadına taciz ettiği iddia edilen M.K., kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bindiği halk otobüsünde yanına oturduğu kadını taciz ettiği iddia edilen M.K., kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Gebze'deki bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse binen M.K., kadın yolcunun yanına oturdu. M.K., iddiaya göre bir süre sonra yanına oturduğu kadına müstehcen davranışlarda bulundu. Olayın ardından, kadın yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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