Gebze'de altın dolu çantayı gasbeden 6 şüpheliden 3'ü yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Zeki Aydın'ı (74) darbedip, 1 kilo 300 gram altının bulunduğu çantanın gasbedilmesi olayına ilişkin tespit edilen 6 şüpheliden 3'ü operasyonla yakalandı.

Olay, 24 Kasım 2025'te saat 19.00 sıralarında Gebze'nin Tavşanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Aydın, yıllardır biriktirdiği altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gitti. İşlemi gerçekleştirmekten vazgeçen Aydın, akşam saatlerinde evine döndü. Aracını evinin garajına park eden ve elindeki çanta ile evine yönelen Zeki Aydın, motosikletle yanına gelen kasklı kişinin saldırısına uğradı. Aydın'ı darbeden şüpheli, içinde 1 kilo 300 gram altın olan çantayı alarak, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

6 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından yürütülen soruşturmada, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), güvenlik kamerası ve HTS kayıtları ile saha çalışmaları sonucu olaya 6 kişinin karıştığı belirlendi. 17 Şubat'ta Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Gebze'de 4, Darıca'da 1 olmak üzere 5 adrese operasyon düzenlendi. M.K., E.K. ve M.İ. gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
