Kocaeli'de 6 Katlı Bina Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, 6 katlı bir bina çöktü. Binada bir ailenin yaşadığı bilgisi doğrulanırken, olay yerine hızlıca sevk edilen ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Olayın ayrıntıları ve can kaybı durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel