Gebelere Boğmaca Aşısı Uygulaması Başlıyor

(ANKARA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Aşı Çalışma Grubu üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, gebelere yönelik yeni aşı uygulamasına boğmaca aşısının da eklendiğini belirterek, "Bu aşı, nisan ayından itibaren aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapılacak" dedi.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Aşı Çalışma Grubu üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, Sağlık Bakanlığının rutin aşılama programında güncelleme yaptığını belirterek, gebelere yönelik yeni bir aşı uygulaması başlatıldığını kaydettii. Karahan, 'Bu yeni uygulama, 2. ve 3. trimesterde olan gebelere, 36'ıncı gebelik haftasına kadar uygulanması planlanan tetanoz ve difteri aşısına boğmaca aşısının da eklenmesiyle gerçekleşecek. Böylece hem anne hem de bebek, boğmaca hastalığından korunmuş olacaktır. Bu aşı, nisan ayından itibaren aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapılacak" ifadelerini kullandı.

Boğmaca aşısının gebelerde gerekli olduğunu vurgulayan Karahan, boğmaca hastalığının 3-4 yılda bir dünya genelinde salgınlara yol açtığını ve özellikle yenidoğanlar üzerinde ciddi etkilerinin olduğuna dikkati çekti. Karahan, "Aşı programında ikinci aydan itibaren bebeklere yapılan boğmaca aşısı henüz uygulanmamış bebeklerde, boğmaca etkenine maruz kaldıklarında hastalığa yakalanmalarına yol açmaktadır. Yenidoğanlarda hastalık, ağır seyredebilir ve bebeğin yoğun bakımda tedavi edilmesine veya hatta ölümüne neden olabilir" dedi.