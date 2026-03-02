Gazzeli kadınlardan Türk Kızılaya teşekkür iftarı

Türkiye'ye tedavi amaçlı gelen Gazzeli kadınlar, yaklaşık iki yıldır kendilerini yalnız bırakmayan Türk Kızılaya teşekkür etmek için iftar sofrası hazırladı.

Ankara Gönüllü Merkezi'nde düzenlenen programda, Filistin mutfağına özgü yemekler hazırlayan kadınlar, iftarda Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya geldi.

İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı mutfağı ziyaret eden Yılmaz, ramazan ayı boyunca Ankara Gönüllü Merkezi'nde farklı grupları ağırladıklarını, geçen hafta ailesi Ankara dışında olan üniversite öğrencileri için "Anne Eli" iftarları düzenlediklerini anımsattı.

Gazze'de yaralananların bir kısmının Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Yılmaz, tedavileri tamamlananların, AFAD ve ilgili kurumların koordinasyonunda otel ve evlere yerleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz, Türk Kızılay sosyal hizmet merkezinde 33 kişinin kaldığını belirterek, bazı annelerin bir çocuğuyla Türkiye'ye gelirken, diğer çocuklarının Gazze'de kaldığını, bazılarının ise yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Gazze kapıları tekrar kapandı

Yılmaz, Gazze'de ateşkes söylemlerine rağmen olayların sürdüğüne dikkati çekerek, "İran olayından sonra Gazze kapıları tekrar kapandı. İçeriye hiçbir yardım tırı en azından şu anda alınmıyor durumuna geldi. Çevremizde kontrol edemediğimiz belli olaylar var. O kontrol edemediğimiz olaylar karşısında bize düşen sabretmek. Sabredeceğiz, iyileşeceğiz, dirençli olacağız. Düşsek de ayağa kalkacağız ama günün sonunda hayatı devam ettireceğiz. En önemlisi de bu güzel çocuklarımıza bunu hissettirmeden yapacağız." diye konuştu.

Yılmaz, tüm tarafları uluslararası hukuk kurallarına uymaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Bir sivil toplum kuruluşunun, insani yardım kurumunun başkanı olarak her ne olursa olsun çatışma, savaş ne çıkarsa çıksın tüm tarafları insani hukuk kurallarına uymaya davet etmek istiyorum. Dün İran Kızılayının bir hastanesi bombalandı. İnsani hukuk kuralları sivillerin, hastanelerin, okulların, camilerin korunmasını vazeder ama bu maalesef farklı ülkelerde farklı şekillerde açığa çıkan çatışmalarda çokça ihlal edilir hale geldi."

Yılmaz, iftarda Türkiye'de eğitim gören çocuklarla da sohbet etti.