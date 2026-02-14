Gazze Komitesi: Kurumların devrine hazır olunduğu yönündeki açıklamalar, süreci yönetmemizin önünü açıyor

Gazze Şeridi'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, kamu kurumlarının devrine hazır olunduğuna dair Gazze Şeridi'nden yapılan açıklamaların, komitenin geçiş sürecindeki sorumluluklarını tam anlamıyla üstlenmesine zemin hazırladığını açıkladı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki tüm kamu kurum ve tesislerinin yönetiminin devredilmesine hazır olunduğuna ilişkin Gazze Şeridi'nden yapılan açıklamalar, "vatandaşın yararına atılmış bir adım" olarak nitelendirildi.

Komitenin açıklamasında ayrıca, söz konusu açıklamaların, komitenin geçiş sürecinin yönetiminde sorumluluklarını eksiksiz biçimde üstlenmesine imkan sağlayacak bir zemin oluşturduğu kaydedildi.

Düzenli bir geçişe hazır olunduğunun ilan edilmesinin, komitenin görevlerini geçiş yönetimi sıfatıyla icra etmeye başlaması açısından dönüm noktası niteliğinde bir aşama olarak değerlendirildiği açıklamada, bunun, insani durumun kötüleşmesinin durdurulması ve uzun süredir ağır sıkıntılar yaşayan vatandaşların direncinin korunması için gerçek bir fırsat sunduğu belirtildi.

Açıklamada, komitenin, polis görevlerine ek olarak, görevlerini yerine getirmek için gerekli olan tam idari ve sivil yetkilere sahip olmadığı sürece sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getiremeyeceği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, 12 Şubat'ta Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne "acil" olarak bölgeye gelerek görevine başlama çağrısında bulunmuştu.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, kuruluşunun ilan edilmesinden bir gün sonra ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den çalışmalarına başlamıştı.

Komite üyelerinin Gazze'ye girişinin, İsrail'in kontrolündeki geçiş noktalarında saha ve güvenlik koordinasyonu gerektirdiği belirtilirken, bugüne kadar gecikmenin nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, siyasi olmayan bir yapı olarak Gazze Şeridi'nde günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu bulunuyor. Komite, başkanı Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli ulusal şahsiyetten oluşuyor ve çalışmalarına ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den başladı. Ancak komite henüz Gazze'den fiilen faaliyet yürütmeye başlamadı.