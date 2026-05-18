Haberler

Küresel Sumud Filosu aktivisti Lee: "Bugün zor bir gün olacak gibi, tüm gözler Filistin'de olsun"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Hoa Lee, İsrail ordusunun müdahalesine karşı uyararak 'Bugün zor bir gün olacak, tüm gözler Filistin'de olsun' dedi.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu aktivisti mi Hoa Lee, İsrail ordusunun müdahalesine karşı, "Bugün zor bir gün olacak gibi, tüm gözler Filistin'de olsun." dedi.

Gazze Şeridi'ne giden Küresel Sumud Filosu'na İspanya'dan katılan Lee, AA muhabirine konuştu.

Uluslararası sularda Gazze'ye doğru seferlerine devam ettiklerini belirten Lee, toplamda 33 gündür yolda olduğunu söyledi.

Lee, şimdiye kadar bazı teknelerin durdurulduğu haberini aldıklarını dile getirerek, dün gece tekne yakınlarında insansız hava araçları ve askeri gemiler belirlediklerini kaydetti.

Kendi teknelerine yönelik müdahale olmadığı bilgisini paylaşan Lee, "Bir insani yardım misyonu olarak şiddet içermeyen, küresel ve kolektif bir misyonla Gazze'deki kuşatmayı bir kez daha kırmak için yola çıktık." dedi.

Lee, İsrail ordusunun, filoya uluslararası sularda "teröristçe, yasa dışı ve suç teşkil edecek şekilde" müdahale ettiğini belirterek, "Bugün zor bir gün olacak gibi, tüm gözler Filistin'de olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız

CHP'nin gölge bakanı canlı yayına damga vurdu: İktidara gelince...
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar

İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı