Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Gazze'ye 475 bin kurban konservesi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Gazze için kesilen 12 bin hisse kurbandan hazırlanan 475 bin konserveyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında, yaklaşık 3 yıl raf ömrüne sahip konserveler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye sevk edilerek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Gazze için kesilen 12 bin hisse kurbandan oluşan 475 bin konserve, yerel kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ulaştırılıyor.

Konservelerin, temel gıdaya erişimin son derece kısıtlı olduğu bölgelerdeki ailelerin gıda ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.