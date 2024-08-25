- Gazze'ye 25 bin 100 şişe çocuk felci aşısı gönderildi

TEL AVİV - İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne 25 bin 100 şişe çocuk felci aşısının giriş yaptığını açıkladı.

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde 25 yıl sonra ilk çocuk felci vakasının tespit edilmesinin ardından İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne 25 bin 100 şişe çocuk felci aşısının giriş yaptığını açıkladı.

COGAT, söz konusu miktarın Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yarısından biraz fazlasını aşılamak için yeterli olacağını belirtti. Aşıların Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile koordinasyon halinde Gazze Şeridi'ne giriş yaptığı ifade eden COGAT, aşıların önümüzdeki günlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinde henüz aşı olmamış çocuklara vurulacağını belirtti.