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Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: "İsrail'in ikinci kez hedef alması sonucu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi büyük...

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Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: "İsrail'in ikinci kez hedef alması sonucu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi büyük zarar gördü"

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: " İsrail'in ikinci kez hedef alması sonucu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi büyük zarar gördü"

Kaynak: AA / Güncel

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