Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: "İsrail'in ikinci kez hedef alması sonucu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi büyük...
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Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: "İsrail'in ikinci kez hedef alması sonucu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi büyük zarar gördü"
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra: " İsrail'in ikinci kez hedef alması sonucu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi büyük zarar gördü"
Kaynak: AA / Güncel