İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 344'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 344'e yükseldi. Saldırılar devam ederken, son 24 saatte 8 ölü ve 29 yaralı hastanelere getirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 29 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 765 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 140 kişinin yaralandığı, 760 kişinin ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 344'e, yaralı sayısının da 172 bin 242'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinden beklenen haber geldi

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Gülistan Doku'nun avukatı: Dosyadaki üst düzey kamu görevlisi...

Gülistan Doku dosyasında "üst düzey kamu görevlisinin" ismi açıklandı
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı