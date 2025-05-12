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Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 52 Bin 862'ye Yükseldi

Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 52 Bin 862'ye Yükseldi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 52 bin 862'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının da 119 bin 648 olduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak, 52 bin 862'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 33 ölü ve 94 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 749 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 607 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 862'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 648'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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