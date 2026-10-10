Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde 117 konut İsrail saldırısında zarar gördü

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Ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren İsrail'in 8 Ekim'de Gazze'de bir binaya düzenlediği hava saldırısı 117 konuta zarar verdi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, perşembe günü Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde gerçekleştirilen bombardımanın ardından yürütülen saha incelemelerinin yıkımın ve insani acıların boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Basal'ın paylaştığı verilere göre, saldırıda 12 daire tamamen yıkıldı, 41 daire ağır hasar gördü. Ağır hasarlı dairelerin bir kısmı oturulamaz hale gelirken, 64 dairede de kısmi hasar meydana geldi.

Bombardımandan 800'den fazla kişinin etkilendiğini aktaran Basal, saldırının etkilerinin bombardımanın bitmesiyle sona ermediğine dikkati çekerek, ailelerin sığınacak yer arayışına girdiğini söyledi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, 8 Ekim'de İsrail savaş uçaklarının bir binaya düzenlediği saldırıda 54 yaşındaki İntisar Ebu Asr ile 10 yaşındaki Husam Huso hayatını kaybetmiş, 9 Filistinli yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımın üçüncü yıl dönümünde, yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 8 Ekim'de açıkladığı verilere göre, ateşkesin ardından düzenlenen İsrail saldırılarında 1471 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 189 kişi yaralandı.

Aynı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 254'e, yaralıların sayısı ise 175 bin 306'ya ulaştı.

Kaynak: AA