Gazze İçin Protesto: Küresel Sumud Filosu'na Destek

Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılar, İstanbul'da protesto edildi.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İslami Dayanışma Platformu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) üyeleri, "Rotamız Gazze, Yükümüz Umut", "Hamas Eğilmez, Gazze Yenilmez", "İsrail Gazze'yi Değil İnsanlığı Katlediyor" yazılı pankartlar açtı.

Katılımcılar, "Gazze'ye Selam Direnişe Devam" sloganı eşliğinde Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü

Ellerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak ile Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Demir, burada yaptığı açıklamada, Gazze için ellerinden gelen ne varsa bunun yolunu aradıklarını, Küresel Sumud Filosu'nun da "Ne yapabiliriz?" diye soran insanların cevabı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Bu filonun içerisinde tek sermayesi kendi hayatı olan insanların olduğunu aktaran Demir, "Gazze'de tüm kırmızı çizgiler çiğneniyor, maalesef İslam ülkelerinin liderleri gerekeni yapmadığı için sivil organizasyonlarla Gazze'nin üzerine yürünmek zorunda kalınıyor." ifadelerini kullandı.

Protesto gösterisi sırasında Sumud Filosu'ndaki bir Türk vatandaşı ile canlı telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Türk aktivist, İsrail'e 100 mil kadar yaklaştıklarını belirterek, dua ve destek istedi

Öte yandan, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde de vatandaşlar toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler "Nehirden Denize Özgür Filistin", "Ülkemde Siyonist İstemiyorum" sloganları attı.

Her iki konsolosluk binası önünde de protestolar devam ediyor.