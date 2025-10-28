Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Sivas'ın Gölova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

Hasan Şakar Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından düzenlenen kermesin açılışına, Gölova Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Belediye Başkanı Tevfik Ayan ve ilçe protokolü katıldı.

Gelirinin Gazze'ye bağışlanacağı kermeste öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve el emeği ürünler satışa sunuldu.

Kahveci, etkinlikte emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek, "Bu anlamlı organizasyon, milletimizin mazlum coğrafyalara olan duyarlılığını bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.