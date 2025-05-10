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Gazze İçin İnsani Yardım Eylemi: Mısır Konsolosluğu Önünde Protesto

Gazze İçin İnsani Yardım Eylemi: Mısır Konsolosluğu Önünde Protesto
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Open Rafah grubu üyeleri, Gazze'ye yönelik insani yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişinin engellenmesini protesto etmek amacıyla Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir eylem gerçekleştirdi. Grup sözcüsü Emin Furkan Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ve Mısır hükümetinin sınır kapılarını kapalı tutmasını eleştirdi.

Open Rafah grubu üyeleri, Gazze'ye yönelik insani yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişinin engellendiği gerekçesiyle Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem düzenledi.

Başkonsolosluk önünde toplanan grup adına açıklama yapan Emin Furkan Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü, son 20 ayda 52 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çelik, başta Refah olmak üzere Gazze'ye açılan sınır kapılarının kapalı tutulmasını eleştirerek, Mısır hükümetinin bu tutumunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Emin Furkan Çelik, "İnsani yardımların geçişine izin verilmemesi sadece Gazze halkını değil vicdan sahibi tüm insanları yaralıyor." dedi.

Gazze'ye destek yolculuğunu tamamlama çağrısının tüm Müslümanları harekete geçirmesi gerektiğini kaydeden Çelik, İslam ülkelerini Gazze'ye yönelik zulmün durdurulması için harekete geçmeye davet etti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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