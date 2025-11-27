Haberler

Gazze Hayır Çarşısı Açıldı

Gazze Hayır Çarşısı Açıldı
Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Gazze Hayır Çarşısı', Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili'nin katılımıyla açıldı. Etkinlik, Gazze'deki zor durumu hafifletmeyi hedefliyor.

Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Gazze Hayır Çarşısı" açıldı.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin avlusunda kurulan kermesin açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür ederek hayır çarşısının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaymakam Özgür Kaya ise Gazze'de yaşanan acıların herkesin yüreğini yaktığını belirterek, "Gazze içimizde bir yara. İnşallah bu tarz etkinlikler onların yaralarına merhem olur. Biz de bu konuda karınca misali safımız belli olsun diye onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın yaptığı dua ile açılan hayır çarşısına Kaymakam Kaya da alışveriş yaparak destek verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan çeşitli ürünlerin yer aldığı çarşı iki gün boyunca açık kalacak.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
