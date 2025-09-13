Gazze'de Etnik Temizlik İddiası

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in işgal çabaları kapsamında Gazze kentindeki Filistinlilerin, İsrail'in yoğunlaştırdığı bombardıman ve geriye kalan binalar ile yerinden edilenlerin sığındığı merkezleri hedef alan geniş çaplı yıkım altında "etnik temizliğe" maruz kaldığını belirtti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gazze kenti sakinleri etnik temizliğe maruz bırakılıyor. İşgalcilerin yerinden edilmiş kişilerin barındığı okulları ve yoğun nüfuslu mahallelerde bulunan binaları bombalaması çılgınlık düzeyine vardı; bunun sonucunda onlarca sivil şehit oluyor, yüzlercesi de yaralanıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Gazze kenti İsrail'in halkı şehri terk etmeye zorlamak için geriye kalan konutları hedef alması ve geniş çaplı yıkıma maruz bırakmasıyla karşı karşıya. İşgalciler, kenti sakinlerinden boşaltarak onları Gazze Şeridi'nin güneyinde 'insani bölge' olarak adlandırdığı dar bir alana sürme politikasını uygulamayı amaçlıyor." denildi.

"Gazze'de evsiz bırakılan halk arasında son derece yoğun bir panik halinin yaşandığını, en temel güvenlik ve emniyet koşullarını sağlayacak barınma merkezlerinin bulunmadığına" işaret edilen açıklamada, devletlere ve uluslararası insani kuruluşlara, Gazze'de kalan sivilleri ve tesislerini hedef alan "İsrail'in bu kör çılgınlığını" durdurmak için derhal müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze kentinde yoğun nüfuslu binalar ve konut kuleleri sürekli olarak hedef alınıyor.

İsrail, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinlinin tamamının güneye göç etmesini istiyor

Tel Aviv yönetiminin artan tahditleri ve sürgün emirleriyle bölgede gerilim tırmanırken İsrail, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinliden "güvenli insani bölge" olduğunu iddia ettiği güneydeki El-Mevasi bölgesine göç etmesini istiyor.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki yüksek binaların "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullandığını" öne sürerken Hamas'ın yanı sıra bu binaların sakinleri, yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri söz konusu iddiaları yalanlıyor.