İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 329'a yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 329'a, yaralı sayısı ise 172 bin 192'ye yükseldi. Ateşkesin ardından da saldırıların devam ettiği bildiriliyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 750 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 90 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
